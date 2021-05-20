Политика 40 минут назад

Использовал средства не по назначению — Зеленский про увольнение экс-главы "Нафтогаза"

По словам президента, Коболев тратился на лоббистские офисы, финансирование СМИ и отдельных журналистов

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике экс-руководителя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за нецелевое использование средств на лоббистские офисы, финансирование СМИ и отдельных журналистов. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Там большие деньги, и их платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема", — подчеркнул лидер государства. Гарант добавил, что увольнение Коболева в первую очередь связано с негативным финансовым результатом, показанным компанией в 2020 году.

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"Нафтогаз" должен наполнять бюджет в соответствии с их обещаниями и в соответствии с планами их работы", — пояснил Зеленский.

Напомним, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году.

Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

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Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом — до 121,059 млрд грн.

Уже 28 апреля Кабмин признал работу "Нафтогаза" неудовлетворительной и уволил его набсовет, после чего самолично решил уволить Коболева, а затем восстановить членов набсовета с 30 апреля. Но 1 мая набсовет сам подал в отставку.

На место Коболева назначили Витренко — экс-исполнительного директора "Нафтогаза", конфликтующего уже более года с Коболевым, а в последние месяцы занимавшего должность исполняющего обязанности министра энергетики. Еще 12 февраля именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Коболева.

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