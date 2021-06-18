Суд остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко из "Нафтогаза"

Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по противодействию коррупции об увольнении Юрия Витренко с должности председателя правления "Нафтогаза". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска, поступило 17 июня по ОАСК от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, который был вынесен ему НАПК. Суд постановил заявление об обеспечении административного иска удовлетворить, а именно: приостановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Нацагентство", — сказано в сообщении.

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Согласно ему, суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер ее обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановление нарушенных, или оспариваемых прав, или интересов истца. При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.



Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Напомним, ранее глава НАПК Алексей Новиков выдал предписание, согласно которому решение правительства относительно назначения Витренко на должность председателя правления "Нафтогаза" является незаконным, а контракт с Витренко должен быть расторгнут. В НАПК аргументируют это нормой закона, согласно которой после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

При этом глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Витренко.

В свою очередь юридический департамент "Нафтогаза" заявил, что предписание НАПК является юридически необоснованным и не соответствующим законодательству Украины.

Напомним также, что 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко.