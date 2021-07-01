"НАПК играет в политику": Витренко отреагировал на требование расторгнуть контракт с ним

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко удивлен предписанием, которое Национальное агентство по предотвращению коррупции направило главе набсовета НАК Клэр Споттисвуд с требованием расторгнуть контракт с ним. Об этом говорится в сообщении пресс-служба "Нафтогаза".

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику? В чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами?", — заявил Витренко.

По его словам, согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения как предписание не предусмотрено в случае применения статей 26 и 67 закона о предотвращении коррупции, на который оно ссылается.

Глава НАК отметил, что законом предусмотрено, что нарушение пункта 1 статьи 26 является основанием для прекращения трудового договора, а сделки в сфере предпринимательской деятельности, совершенные с нарушением этого пункта могут быть признаны недействительными.

В то же время предусмотрено, что для прекращения трудового контракта или признания сделки недействительной НАПК должно обращаться в суд.

Напомним, ранее в четверг НАПК сообщило, что направило Споттисвуд предписание с требованием расторгнуть трудовой договор с Витренко как противоречащий закону о предотвращении коррупции.

14 июня НАПК предписало Кабинету министров отменить его постановление №370 от 28 апреля в части, касающейся назначения Витренко главой правления "Нафтогаза" и подписания контракта с ним.