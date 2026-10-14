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Графики отключения света 15 октября: когда будут действовать ограничения
В четверг, 15 октября, в части регионов Украины с 06:00 до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно ограничения будут применяться в объеме от 0,5 до 1,5 очереди потребителей.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".
Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59.
В этот же период для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.
Причиной ограничений остаются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.
В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальные часы отключения в конкретном регионе необходимо проверять на ресурсах местных операторов систем распределения.
Потребителей также призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.
Напомним, 14 октября в ряде регионов Украины также действовали графики почасовых отключений с 06:00 до 23:59, а объем ограничений составил от 0,5 до двух очередей.