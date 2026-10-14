UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Наличный курс:

USD

45,21

45,05

EUR

50,93

50,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Графики отключения света 15 октября: когда будут действовать ограничения

выключение света, отключение электроэнергии, лампочка
Графики отключения света 15 октября / Shutterstock

В четверг, 15 октября, в части регионов Украины с 06:00 до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно ограничения будут применяться в объеме от 0,5 до 1,5 очереди потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59.

В этот же период для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальные часы отключения в конкретном регионе необходимо проверять на ресурсах местных операторов систем распределения.

Потребителей также призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.

Напомним, 14 октября в ряде регионов Украины также действовали графики почасовых отключений с 06:00 до 23:59, а объем ограничений составил от 0,5 до двух очередей.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности