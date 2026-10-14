Графіки відключення світла 15 жовтня: коли діятимуть обмеження

У четвер, 15 жовтня, у частині регіонів України з 06:00 до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно обмеження застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до 1,5 черги споживачів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів діятимуть з 06:00 до 23:59.

У цей самий період для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти України.

В "Укренерго" попередили, що через нові російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальні години відключень у конкретному регіоні необхідно перевіряти на ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Споживачів також закликають ощадливо використовувати електроенергію у години, коли вона доступна за графіком.

Нагадаємо, 14 жовтня у низці регіонів України також діяли графіки погодинних відключень з 06:00 до 23:59, а обсяг обмежень становив від 0,5 до двох черг.