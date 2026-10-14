У Києві через атаку РФ зникло світло в п'яти районах: масованого удару балістикою зазнали енергооб’єкти

Зранку 14 жовтня у Києві почались перебої зі світлом після нічного балістичного удару. Знеструмлення зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та частині Голосіївського районів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що стабілізаційні графіки у цих районах тимчасово не діють, енергетики працюють над поверненням світла.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що війська РФ вдарили по кількох енергообʼєктах столиці.

"Масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області. У столиці перебої зі світлом", - написав Кличко.

Атака на Київ

Як повідомили у ДСНС України, три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

Тіла двох загиблих людей виявили на місці удару по багатоповерхівці у Деснянському районі, ліквідовано пожежу на площі 400 кв. м.

Крім того, там постраждала 21 людина, серед них одна дитина. Рятувальникам вдалося врятувати 16 мешканців будинку. Психологи вже надали допомогу 110 людям.

Одну загиблу людину виявили у Голосіївському районі — там росіяни влучили у нежитлову будівлю, ще одна людина постраждала.

У Дніпровському і Шевченківському районах внаслідок повторної атаки виникли пожежі у недіючих будівлях.

Нагадаємо, що балістичний обстріл почався ще ввечері минулого дня. Тоді вже вдруге вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги — радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що попередження від партнерів про удар не було, передає «Українська правда».

Президент Володимир Зеленський казав, що основною мішенню цієї атаки столична ТЕЦ-4 — один з основних енергообʼєктів Києва. Ракети виявили вже на підльоті до міста.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 30 вересня було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Фахівці компанії оцінюють стан обладнання та визначають обсяг необхідних відновлювальних робіт.