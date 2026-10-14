В Киеве из-за атаки РФ исчез свет в пяти районах: массированный удар баллистики получили энергообъекты

С утра 14 октября в Киеве начались перебои со светом после ночного баллистического удара. Обесточение зафиксировано в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что стабилизационные графики в этих районах временно бездействуют, энергетики работают над возвращением света.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщал, что войска РФ ударили по нескольким энергообъектам столицы.

"Масированный удар баллистики подверглись энергообъектам Киева и области. В столице перебои со светом", - написал Кличко.

Атака на Киев

Как сообщили в ГСЧС Украины, три человека погибли в результате российских обстрелов, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы.

Тела двух погибших обнаружили на месте удара по многоэтажке в Деснянском районе, ликвидирован пожар на площади 400 кв. м.

Кроме того, там пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Спасателям удалось спасти 16 жителей дома. Психологи уже оказали помощь 110 человек.

Один погибший человек обнаружили в Голосеевском районе — там россияне попали в нежилое здание, еще один человек пострадал.

В Днепровском и Шевченковском районах в результате повторной атаки возникли пожары в недействующих зданиях.

Напомним, что баллистические обстрелы начались еще вечером минувшего дня. Тогда уже второй раз взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги - советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что предупреждения от партнеров об ударе не было, передает «Украинская правда».

Президент Владимир Зеленский говорил, что основной мишенью этой атаки столичная ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева. Ракеты обнаружили уже на подлете в город.

Напомним, в результате российской атаки 30 сентября было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании оценивают состояние оборудования и определяют объем необходимых восстановительных работ.