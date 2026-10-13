Відключення світла 14 жовтня: за яким графіком діятимуть обмеження

14 жовтня, у низці регіонів України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електричної енергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

В компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки масштабних ракетно-дронових атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Обмеження діятимуть за таким графіком:

З 06:00 до 23:59 запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу; З 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 2 черг.

Енергетики зазначають, що через постійні обстріли та поточний стан енергосистеми ситуація може оперативно змінюватися.

Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями та актуальними графіками на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Також просять споживати електроенергію максимально ощадливо, щоб допомогти збалансувати роботу енергосистеми.

Нагадаємо, через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.