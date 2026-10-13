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Отключение света 14 октября: по какому графику будут действовать ограничения

свет
Укрэнерго ввело графики отключения света на 14 октября / Pexels

14 октября, в ряде регионов Украины будут вынуждены применяться меры по ограничению потребления электрической энергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак врага на объекты энергетической инфраструктуры.

Ограничения будут действовать по следующему графику:

  • С 06:00 до 23:59 введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • С 06:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей.

Энергетики отмечают, что из-за постоянных обстрелов и текущего состояния энергосистемы ситуация может оперативно меняться.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями и актуальными графиками на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Также просят потреблять электроэнергию максимально экономно, чтобы помочь сбалансировать работу энергосистемы.

Напомним, из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Автор:
Татьяна Бессараб

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