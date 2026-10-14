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Государство профинансировало частные детсады: на гранты направили более 96 млн грн

частные детсады
Государство профинансировало частные детсады / Минэкономики

В рамках государственной программы "Собственное дело" 163 заведения дошкольного образования получили 96,4 млн грн грантов на открытие и развитие. Средний размер финансирования составил 591,4 тыс. грн, максимальный – 1 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Грантовое направление для поддержки частных учреждений дошкольного образования было расширено в августе 2025 года. Финансирование можно получить на открытие или развитие яслей, детских садов, семейных и минисадков, специальных детсадов и центров развития ребенка.

Деньги разрешено использовать, в частности, для обустройства помещений, приобретения мебели, оборудования и других необходимых для работы ресурсов.

К примеру, во Львове по программе открыли детский сад MilkyWay. Его основатель получил 1 млн грн и направил средства на обустройство помещений, мебель и оборудование. В результате было создано четыре рабочих места.

Детский клуб "Бамбук" в Новоалександровке вблизи Днепра получил 250 тыс. грн. Средства использовались для модернизации учебного пространства и приобретения оборудования и мебели.

С сентября 2026 г. программа работает по обновленным правилам. Для ведения бизнеса базовый грант составляет от 100 тыс. до 300 тыс. грн и с учетом надбавок может возрасти до 500 тыс. грн.

Для масштабирования действующего бизнеса предусмотрено от 500 тыс. до 1,5 млн. грн. базового финансирования, а с надбавками – до 2,5 млн. грн. В этом случае получатель должен создать по меньшей мере одно новое рабочее место.

Напомним, в сентябре программа "Собственное дело" перезапустила гранты : максимальную сумму финансирования для развития действующего бизнеса увеличили до 2,5 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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