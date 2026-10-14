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Держава профінансувала приватні дитсадки: на гранти спрямували понад 96 млн грн

приватні дитсадки
Держава профінансувала приватні дитсадки / Мінекономіки

У межах державної програми "Власна справа" 163 заклади дошкільної освіти отримали 96,4 млн грн грантів на відкриття та розвиток. Середній розмір фінансування становив 591,4 тис. грн, максимальний – 1 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Грантовий напрям для підтримки приватних закладів дошкільної освіти розширили у серпні 2025 року. Фінансування можна отримати на відкриття або розвиток ясел, дитячих садків, сімейних і мінісадків, спеціальних дитсадків та центрів розвитку дитини.

Гроші дозволено використовувати, зокрема, на облаштування приміщень, придбання меблів, обладнання та інших необхідних для роботи ресурсів.

Наприклад, у Львові за програмою відкрили дитячий садок MilkyWay. Його засновник отримав 1 млн грн і спрямував кошти на облаштування приміщень, меблі та обладнання. У результаті було створено чотири робочі місця.

Дитячий клуб "Бамбук" у Новоолександрівці поблизу Дніпра отримав 250 тис. грн. Кошти використали для модернізації навчального простору та придбання обладнання й меблів.

З вересня 2026 року програма працює за оновленими правилами. Для започаткування бізнесу базовий грант становить від 100 тис. до 300 тис. грн і з урахуванням надбавок може зрости до 500 тис. грн.

Для масштабування чинного бізнесу передбачено від 500 тис. до 1,5 млн грн базового фінансування, а з надбавками – до 2,5 млн грн. У цьому випадку отримувач має створити щонайменше одне нове робоче місце.

Нагадаємо, у вересні програма "Власна справа" перезапустила гранти: максимальну суму фінансування для розвитку чинного бізнесу збільшили до 2,5 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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