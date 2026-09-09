"Власна справа" перезапустила гранти: бізнес може отримати до 2,5 млн грн

З 9 вересня в Україні запрацювала оновлена програма "Власна справа 2.0", за якою максимальний грант для розвитку чинного бізнесу зріс до 2,5 млн грн. Програму також розділили на два напрями — для започаткування власної справи та масштабування вже працюючих підприємств.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Для відкриття бізнесу базовий грант становитиме від 100 тис. до 300 тис. грн, а з урахуванням бонусів може зрости до 500 тис. грн. Створення робочих місць для цього напряму не є обов'язковим. Після схвалення заявки отримувач має протягом 20 календарних днів зареєструвати ФОП або ТОВ.

Для масштабування чинного бізнесу передбачено від 500 тис. до 1,5 млн грн базового фінансування. З бонусами сума може сягнути 2,5 млн грн. Тут необхідно створити щонайменше одне робоче місце.

До базового гранту можуть додаватися бонуси:

5% — для підприємців віком 18–25 років;

20% — для ветеранського бізнесу, платників ПДВ, власників відповідних патентів, частини ВПО та релокованого бізнесу, а також за створення двох робочих місць;

30% — для бізнесу на прифронтових територіях або відновлення активів, пошкоджених чи знищених унаслідок російської агресії;

50% — для бізнесу у визначених пріоритетних секторах.

Бонуси можна поєднувати, однак загальний грант не може перевищувати 500 тис. грн для започаткування бізнесу та 2,5 млн грн для масштабування.

До пріоритетних напрямів віднесли, зокрема, промисловість, енергетику, транспорт і логістику, агропереробку, оборонно-промисловий комплекс, кібербезпеку, високотехнологічне виробництво, будівництво, ІТ, перероблення відходів, соціальні послуги, освіту, креативні індустрії, спорт та частину готельно-ресторанного бізнесу.

Грантові кошти дозволено спрямовувати на обладнання, виробничі активи та транспорт, оренду, програмне забезпечення й автоматизацію, маркетинг, дизайн, а також захист інтелектуальної власності. Для окремих категорій витрат встановлені граничні частки гранту.

Грант повертати не потрібно, однак отримувач має за час реалізації проєкту сплатити податків та ЄСВ щонайменше на суму отриманої допомоги. Якщо умовою було створення робочих місць, працівників необхідно найняти протягом трьох місяців після отримання коштів.

У разі знищення придбаного за грант майна внаслідок російської агресії повертати гроші не потрібно. Після успішного завершення попереднього грантового проєкту підприємець також може претендувати на новий.

Програму реалізують Міністерство економіки та довкілля, Мінцифри та Державна служба зайнятості. Банками-партнерами виступають Ощадбанк, Sense Bank і ПриватБанк. Із 9 вересня заявки приймаються для реалізації через Sense Bank, пізніше мають долучитися Ощадбанк та ПриватБанк.

За чотири роки дії "Власної справи" програмою скористалися понад 42 тис. підприємців, які створили щонайменше 60 тис. робочих місць.

Нагадаємо, за чотири роки програми підприємці отримали майже 12 млрд грн грантової підтримки. Загалом фінансування залучили близько 42 тис. українців, які створили понад 60 тис. робочих місць.