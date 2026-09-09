"Собственное дело" перезапустило гранты: бизнес может получить до 2,5 млн грн

С 9 сентября в Украине заработала обновленная программа "Собственное дело 2.0", по которой максимальный грант для развития действующего бизнеса вырос до 2,5 млн. грн. Программа также разделена на два направления — для начала собственного дела и масштабирования уже работающих предприятий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Для открытия бизнеса базовый грант будет составлять от 100 тыс. до 300 тыс. грн, а с учетом бонусов может возрасти до 500 тыс. грн. Создание рабочих мест для этого направления не обязательно. После одобрения заявки получатель должен в течение 20 календарных дней зарегистрировать ФЛП или ООО.

Для масштабирования действующего бизнеса предусмотрено от 500 тыс. до 1,5 млн. грн. базового финансирования. С бонусами сумма может составить 2,5 млн грн. Здесь необходимо создать не менее одного рабочего места.

К базовому гранту могут добавляться бонусы:

5% - для предпринимателей в возрасте 18-25 лет;

20% - для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев соответствующих патентов, части ВПЛ и релокированного бизнеса, а также за создание двух рабочих мест;

30% - для бизнеса на прифронтовых территориях или возобновления активов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии;

50% - для бизнеса в определенных приоритетных секторах.

Бонусы можно совмещать, однако общий грант не может превышать 500 тыс. грн для ведения бизнеса и 2,5 млн грн для масштабирования.

К приоритетным направлениям отнесли, в частности, промышленность, энергетику, транспорт и логистику, агропереработку, оборонно-промышленный комплекс, кибербезопасность, высокотехнологичное производство, строительство, ИТ, переработку отходов, социальные услуги, образование, креативные индустрии, спорт и часть гостинично-ресторан.

Грантовые средства можно направлять на оборудование, производственные активы и транспорт, аренду, программное обеспечение и автоматизацию, маркетинг, дизайн, а также защиту интеллектуальной собственности. Для отдельных категорий расходов установлены предельные части гранта.

Грант возвращать не нужно, однако получатель должен за время реализации проекта уплатить налоги и ЕСВ как минимум на сумму полученной помощи. Если условием было создание рабочих мест, работников нужно нанять в течение трех месяцев после получения средств.

В случае уничтожения приобретенного за грант имущества в результате российской агрессии возвращать деньги не нужно. После успешного завершения предыдущего грантового проекта предприниматель может претендовать на новый.

Программа будет реализована Министерством экономики и окружающей среды, Минцифрами и Государственной службой занятости. Банками-партнерами выступают Сбербанк, Sense Bank и ПриватБанк. С 9 сентября заявки принимаются для реализации через Sense Bank, позже должны присоединиться Сбербанк и ПриватБанк.

За четыре года действия "Собственного дела" программой воспользовались более 42 тыс. предпринимателей, создавших не менее 60 тыс. рабочих мест.

Напомним, за четыре года программы предприниматели получили около 12 млрд грн грантовой поддержки. В общей сложности финансирование привлекли около 42 тыс. украинцев, создавших более 60 тыс. рабочих мест.