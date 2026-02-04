Стартовал новый прием заявок на гранты "Власна справа" и "Гранты для ветеранов"

Министерство экономики Украины и Государственная служба занятости объявили старт приема заявок на государственные программы "Власна справа" и "Гранты для ветеранов" в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики .

Запуск программ стал возможным после вступления в силу изменений, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 29 октября 2025 года №1401, которым обновлены правила предоставления микрогрантов и грантов для ветеранов и членов их семей.

В рамках программы "Власна справа" в 2026 году увеличены базовые размеры микрогрантов:

до 100 тыс. грн - без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн - при создании одного рабочего места;

до 350 тыс. грн — при создании двух рабочих мест.

Для предпринимателей, работающих или планирующих работать в прифронтовых регионах, предусмотрены повышенные предельные суммы:

до 300 тыс. грн - за создание одного рабочего места;

до 500 тыс. грн - за создание двух и более рабочих мест.

Отдельно расширены возможности для молодежи в возрасте 18–25 лет, которые могут получить грант до 200 тыс. грн на начало собственного дела.

Программа "Гранты для ветеранов" в 2026 году сохраняет приоритетную поддержку ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и членов их семей. Нововведением стало предоставление грантов до 1 млн грн для членов семей погибших или пропавших безвести защитников и защитниц Украины — при создании рабочих мест.

Обновленные правила также предусматривают возможность получения дополнительного гранта для предпринимателей, успешно реализовавших предыдущий проект, а также расширение перечня уполномоченных банков: к ПриватБанку и Ощадбанку присоединился Сенс банк.

С 4 февраля 2026 г. обе программы работают в регулярном формате как долгосрочные инструменты развития предпринимательства, создания рабочих мест и поддержания экономической активности в общинах.

Заметим, в течение 2025 года ветераны и члены их семей получили гранты по программе "Власна справа" на общую сумму 694,1 млн. грн.