Стартував новий прийом заявок на гранти "Власна справа" та "Гранти для ветеранів"

Міністерство економіки України та Державна служба зайнятості оголосили старт прийому заявок на державні програми "Власна справа" та "Гранти для ветеранів" у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Запуск програм став можливим після набрання чинності змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 29 жовтня 2025 року №1401, якою оновлено правила надання мікрогрантів та грантів для ветеранів і членів їхніх сімей.

У межах програми "Власна справа" у 2026 році збільшено базові розміри мікрогрантів:

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 350 тис. грн — за умови створення двох робочих місць.

Для підприємців, які працюють або планують працювати у прифронтових регіонах, передбачено підвищені граничні суми:

до 300 тис. грн — за створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за створення двох і більше робочих місць.

Окремо розширено можливості для молоді віком 18–25 років, яка може отримати грант до 200 тис. грн на започаткування власної справи.

Програма "Гранти для ветеранів" у 2026 році зберігає пріоритетну підтримку ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Нововведенням стало надання грантів до 1 млн грн для членів сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України — за умови створення робочих місць.

Оновлені правила також передбачають можливість отримання додаткового гранту для підприємців, які успішно реалізували попередній проєкт, а також розширення переліку уповноважених банків: до ПриватБанку та Ощадбанку приєднався Сенс банк.

З 4 лютого 2026 року обидві програми працюють у регулярному форматі як довгострокові інструменти розвитку підприємництва, створення робочих місць та підтримки економічної активності в громадах.

Зауважимо, протягом 2025 року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою “Власна справа” на загальну суму 694,1 млн грн.