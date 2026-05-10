В Україні різко подорожчала білокачанна капуста через дефіцит

В Україні різко подорожчала капуста / Depositphotos

Цього тижня в Україні почали зростати ціни на торішню білокачанну капусту на тлі скорочення пропозиції продукції врожаю 2025 року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

За даними ринку, наразі виробники пропонують капусту за ціною 8–15 грн за кілограм, що в середньому на 75% більше, ніж тижнем раніше. Водночас попит у цьому сегменті залишається високим, що додатково підтримує підвищувальний ціновий тренд.

Учасники ринку пояснюють ситуацію завершенням сезону реалізації торішньої продукції. Більшість господарств уже розпродали запаси, а на ринку залишилися лише обмежені партії капусти.

Попри поточне зростання, ціни залишаються значно нижчими у річному вимірі. Білокачанна капуста зараз коштує приблизно на 77% менше, ніж на початку травня минулого року.

Аналітики не виключають подальшого подорожчання, оскільки пропозиція на ринку продовжує скорочуватися, а сезон торішньої продукції фактично добігає завершення.

Нагадаємо, в кінці квітня в Україні розпочався сезон реалізації ранньої білоголової капусти вітчизняного виробництва. Початок продажів цього року зафіксовано приблизно на два тижні пізніше порівняно з минулим роком. Головною причиною затримки стала тривала холодна весна.

Тетяна Гойденко