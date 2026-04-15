Сезонне скорочення запасів: в Україні різко зросли ціни на капусту

Українські фермери зафіксували зростання відпускних цін на білокачанну капусту врожаю 2025 року. Порівняно з кінцем минулого тижня в середньому вартість зросла на 25%. Основною причиною такої тенденції стало сезонне скорочення пропозиції продукції у поєднанні з активізацією попиту з боку споживачів.

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Господарства, які досі мають достатні обсяги овочів у сховищах, почали поступово підвищувати вартість відвантаження.

Фактичні показники

Станом на поточний тиждень ситуація на ринку виглядає наступним чином: діапазон цін на торішню капусту становить 4–10 грн/кг, а у доларовому еквіваленті вартість складає 0,09–0,23 доларів за кілограм.

Попри поточне зростання, вартість овочів залишається значно нижчою за минулорічні показники. На цей час ціни на капусту в Україні на 85% менші, ніж в аналогічний період 2025 року.

Прогнози учасників ринку

Виробники та експерти не виключають подальшого зростання вартості продукції. Це зумовлено швидким скороченням запасів у сховищах та переходом ринку на продукцію нового врожаю. Фермери пояснюють динаміку цін "сезонним скороченням пропозиції цієї продукції на тлі зростання попиту".

Нагадаємо, 9 квітня виробники пропонували білоголову капусту за ціною 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.