Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Сезонне скорочення запасів: в Україні різко зросли ціни на капусту

Ціни на торішню капусту пішли вгору / Depositphotos

Українські фермери зафіксували зростання відпускних цін на білокачанну капусту врожаю 2025 року. Порівняно з кінцем минулого тижня в середньому вартість зросла на 25%. Основною причиною такої тенденції стало сезонне скорочення пропозиції продукції у поєднанні з активізацією попиту з боку споживачів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує EastFruit.

Господарства, які досі мають достатні обсяги овочів у сховищах, почали поступово підвищувати вартість відвантаження.

Фактичні показники

Станом на поточний тиждень ситуація на ринку виглядає наступним чином: діапазон цін на торішню капусту становить 4–10 грн/кг, а у доларовому еквіваленті вартість складає 0,09–0,23 доларів за кілограм.

Попри поточне зростання, вартість овочів залишається значно нижчою за минулорічні показники. На цей час ціни на капусту в Україні на 85% менші, ніж в аналогічний період 2025 року.

Прогнози учасників ринку

Виробники та експерти не виключають подальшого зростання вартості продукції. Це зумовлено швидким скороченням запасів у сховищах та переходом ринку на продукцію нового врожаю. Фермери пояснюють динаміку цін "сезонним скороченням пропозиції цієї продукції на тлі зростання попиту".

Нагадаємо, 9 квітня виробники пропонували білоголову капусту за ціною 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Автор:
Тетяна Ковальчук