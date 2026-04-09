В Україні стрімко дешевшає капуста: за тиждень ціни впали на 22%

В Україні подешевшала білокачання капуста / Freepik

Сьогодні виробники пропонують білоголову капусту за ціною 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше. Наразі цей овоч в Україні коштує в приблизно на 88% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Зниження вартості зумовлене падінням попиту через низьку якість продукції та значними обсягами імпорту нового врожаю на внутрішньому ринку.

Більшість українських виробників повідомляють про швидке погіршення якості білоголової капусти врожаю 2025 року, що зберігається в сховищах. Фермери намагаються реалізувати запаси минулого сезону до початку масового продажу ранніх овочів, щоб уникнути посилення тиску на ринок.

Аналітики прогнозують, що ціни на овоч почнуть зростати лише після повного розпродажу залишків торішньої продукції.

Нагадаємо, у лютому 2026 року відпускні ціни українських виробників на білоголову капусту зафіксувалися в межах 5–12 грн/кг. Це значно дешевше, ніж торік, коли ціна в цей же час сягала 34–40 грн/кг.

Додамо, в кінці грудня фермери знизили відпускні ціни на капусту до 1,5 грн/кг ($0,04/кг). Причиною масового розпродажу стала тепла погода та відсутність спеціального обладнання для зберігання у господарствах.

Автор:
Тетяна Ковальчук