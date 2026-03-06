Ціни на капусту в Україні впали втричі порівняно з минулим роком

У лютому 2026 року відпускні ціни українських виробників на білоголову капусту зафіксувалися в межах 5–12 грн/кг. Це значно дешевше, ніж торік, коли ціна в цей же час сягала 34–40 грн/кг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АgroТimes.

На поточному споживчому ринку вартість продукції варіюється залежно від торговельного майданчика

Так на гуртово-роздрібному ринку "Шувар" капуста коштувала 25–27 грн/кг, у мережах "АТБ" і "Варус" — 15–16 грн/кг.

Для порівняння: у листопаді 2025 року ціна в Україні була 4 грн/кг, а в Польщі продукція на перероблення — еквівалент 2 грн/кг.

Лише у 2025 році українські виробники досягли довоєнних обсягів продажу капусти в доларовому еквіваленті.

Як зазначає представник компанії "Сингента" Сергій Гедз, зростання собівартості виробничих ресурсів уже змушує фермерів переглядати свої стратегії на поточний сезон, оскільки витрати безпосередньо впливають на рентабельність культури.

За його даними, у 2021 році під білоголовою капустою було 13,5 тис. га, у 2025-му — 12 тис. га. У 2026 році експерт прогнозує скорочення ще на 1 тис. га.

Найбільш відчутні зміни торкнуться пізніх та середньопізніх сортів, площі під якими можуть скоротитися вдвічі. Водночас сегменти ранньої та середньої капусти, за прогнозами фахівців, залишатимуться відносно стабільними.

Нагадаємо, про зниження цін на білокачанну капусту повідомлялося і у жовтні 2025 року. Причина: надлишок продукції на ринку, значна частина якої — середньопізні сорти, непридатні для тривалого зберігання.