Цены на капусту в Украине упали втрое по сравнению с прошлым годом

В феврале 2026 года отпускные цены украинских производителей на белокочанную капусту зафиксировались в пределах 5–12 грн/кг. Это значительно дешевле, чем в прошлом году, когда цена в это же время достигала 34–40 грн/кг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АgroТimes .

На текущем потребительском рынке стоимость продукции варьируется в зависимости от торговой площадки.

Так, на оптово-розничном рынке "Шувар" капуста стоила 25–27 грн/кг, в сетях "АТБ" и "Варус" — 15–16 грн/кг.

Для сравнения: в ноябре 2025 цена в Украине была 4 грн/кг, а в Польше продукция на переработку — эквивалент 2 грн/кг.

Только в 2025 году украинские производители достигли довоенных объемов продаж капусты в долларовом эквиваленте.

Как отмечает представитель компании "Сингента" Сергей Гедз, рост себестоимости производственных ресурсов уже заставляет фермеров пересматривать свои стратегии на текущий сезон, поскольку затраты оказывают непосредственное влияние на рентабельность культуры.

По его данным, в 2021 году под белокочанной капустой было 13,5 тыс. га, в 2025-м - 12 тыс. га. В 2026 году эксперт прогнозирует сокращение еще на 1 тыс. га.

Наиболее ощутимые изменения затронут поздние и среднепоздние сорта, площади под которыми могут сократиться вдвое. В то же время сегменты ранней и средней капусты, по прогнозам специалистов, будут оставаться относительно стабильными.

Напомним, о снижении цен на белокочанную капусту сообщалось и в октябре 2025 года. Причина: избыток продукции на рынке, значительная часть которой среднепоздние сорта, непригодны для длительного хранения.

Автор:
Татьяна Бессараб