За год белокочанная капуста в Украине подешевела почти на 80%: какие причины

Украинский капустный рынок переживает значительный спад. В отличие от прошлого года, когда в декабре цены на белокочанную капусту активно росли, в текущем сезоне ситуация кардинально иная. Пока белокочанная капуста уже стоит в среднем на 78% дешевле, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, предложение капусты на рынке сейчас просто избыточно. Этот излишек заставляет фермеров снова и снова снижать цены, чтобы хоть как-то разгрузить склады.

На сегодняшний день цена производителей на белокочанную капусту на украинском рынке колеблется в пределах 3-9 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем было всего неделю назад.

Такая ценовая политика обусловлена большим увеличением объемов производства в Украине. Тем не менее, несмотря на низкую цену, темпы сбыта остаются очень низкими, что лишь усиливает давление на фермеров.

Следует отметить, что значительная часть этого дешевого предложения составляет капуста невысокого качества, которая не подходит для длительного хранения. Ее продают преимущественно хозяйства, не имеющие надлежаще оборудованных хранилищ. В то же время, владельцы действительно качественной продукции не спешат с продажей, ожидая, что рыночная ситуация впоследствии улучшится, и они смогут реализовать свой товар дороже.

Напомним, оснижении цен на белокочанную капусту сообщалось в октябре. Причина: избыток продукции на рынке, значительная часть которой среднепоздние сорта, непригодны для длительного хранения.