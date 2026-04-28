Экспорт украинского оружия становится реальностью, согласованы все детали – Зеленский

Украинские оборонные компании получат реальную возможность экспорта вооружения на рынки стран-партнеров при обеспечении Вооруженных Сил Украины. Соглашены все детали на уровне государства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия.

"Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институций. Сейчас наша экспертная безопасность и оружие, которое было проверено современной войной, интересно всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что Украина предложила партнерам особый формат сотрудничества Drone Deals – специальные соглашения по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия.

Разрешения для бизнеса по экспорту оружия

"Сегодня утвердил направления такой межгосударственной работы и проработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что порядок действий абсолютно ясен:

на межгосударственном уровне определяются рамки для работы безопасности;

начинается процесс на уровне государственных институций и производителей.

упрощаются бюрократические процедуры,

сохраняется достаточный уровень экспортного контроля

запускается практическое содержание для работы компаний.

"Украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первыми. Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и наше сотрудничество с партнерами", - отметил президент.

Он добавил, что также будут определены страны, куда экспорт запрещен из-за связей с Россией, чтобы не допустить утечки технологий.

"СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется избыток - то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребностей Сил обороны нашего государства", - подытожил президент.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что в условиях активных боевых действий невозможно беспрепятственно продать оружие. Украина может экспортировать только те виды вооружения, которые в избытке, в частности морские дроны и устаревшие для современной войны модели беспилотников.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Напомним, страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки. украинских дронов-перехватчиков .