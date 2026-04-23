Drone Deal с Ближним Востоком: Украина подписала масштабные соглашения по беспилотникам

Украина подписала масштабные соглашения по беспилотникам / Unsplash

Украина заключила три стратегических документа безопасности со странами Ближнего Востока — Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Так называемые Drone Deal направлены на развитие технологий беспилотников и систем их перехвата.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, реализация договоренностей будет проходить через серию контрактов как с государственными предприятиями, так и с частным сектором Украины.

Совместное производство и экономическая эффективность

Главный акцент сделок сделан на создании доступных средств защиты. Зеленский подчеркнул, что использование дешевых дронов-перехватчиков значительно выгоднее, чем применение стоимостных ракет противовоздушной обороны.

Ключевые тезисы договоренностей:

  • Стоимость перехвата: уничтожение вражеского дрона (стоимостью 80–130 тыс. долларов) с помощью перехватчика за 10 тыс. долларов вместо ракеты за 3–4 млн долларов.
  • Экспорт опыта: Украина предлагает партнерам не только технику, но и боевой опыт, обучающие программы и софт для интеграции военных систем.
  • Локализация: предполагается совместное производство на территориях стран-партнеров.

"Мы хотим помочь им защищаться", - подчеркнул президент, отметив, что Украина планирует масштабировать такие партнерства, в частности делиться технологиями из США.

Напомним, страны региона заинтересовались украинскими дронами-перехватчиками стоимостью от 2500 долларов. Это решение позволит Саудовской Аравии и ОАЭ сохранить запасы дорогих американских ракет, которые быстро истощаются из-за постоянных атак иранских беспилотников.

Автор:
Максим Кольц