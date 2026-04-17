Украинский производитель дронов-перехватчиков установил мировой рекорд расстояния

Украинская компания-производитель БпЛА "Дики Шершни" заявила об установлении нового мирового рекорда дистанционного управления дроном-перехватчиком. Пилот, физически находившийся за границей, успешно управлял аппаратом на севере Украины, находясь в 2000 километрах от него.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в сообщении "Диких Шершней".

Такой результат стал возможным благодаря серийному развертыванию своей разработки компании – технологии Hornet Vision Ctrl. Эта система позволяет экипажам работать в безопасности, контролируя гораздо большие участки фронта.

Эволюция Hornet Vision Ctrl

Технология удаленного контроля перехватчиками STING прошла долгий путь от первых фронтовых испытаний до нынешнего рекорда:

Март 2024: Официальное заявление о разработке и первых успешных тестах на фронте.

Предыдущий рекорд: Военный на позывной "Халк" из подразделения BULAVA уничтожил два российских дрона, находясь в 500 км от зоны боевых действий.

Апрель 2026: Дистанция управления выросла в четыре раза, достигнув отметки в 2000 км.

Разработчики отмечают, что серийное внедрение Hornet Vision Ctrl позволяет эффективным экипажам вместо стандартных 20 км линии фронта охватывать зоны до 100 км и более, работая с глубокого тыла.

Перехватчик STING: на защите неба

Дроны STING специализируются на перехвате вражеских разведывательных и ударных БПЛА. Благодаря высокой скорости и маневровости они стали эффективной и дешевой альтернативой зенитным ракетам в борьбе с российскими "Орланами" и "Залами".

Напомним, недавно американский телеканал Fox News издал работу украинских дронов-перехватчиков за успехи США на Ближнем Востоке. В своем сюжете канал использовал кадры "Диких Шершней", где украинские Sting сбивают российские БПЛА, приписав эти достижения армии США во время операции в Иране.