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"Дикие шершни" опробовали новый дрон-перехватчик: способен сбивать цели на высоте 11 км.
Украинская команда разработчиков "Дикие шершни" успешно испытала новый дрон-перехватчик, способный летать на высоте до 11 километров.
Как пишет Delo.ua, видеоматериалы по тестированию были обнародованы разработчиками в социальных сетях.
Основная задача этого дрона — выявлять и обезвреживать вражеские БПЛА, в том числе разведывательные и ударные, действующие на больших высотах. Подробные технические данные новой модели остаются конфиденциальными из соображений безопасности.
Разработчики сообщают, что аппарат еще не получил официальную кодификацию от Министерства обороны Украины.
Согласно данным ресурса OSINTtechnical, тестирование проводилось в небе над Херсонской областью.
О "Дикие шершни"
"Дикие шершни" специализируются на разработке боевых беспилотных систем. Компания занимается производством FPV-дронов, зенитных дронов-перехватчиков, наземных станций управления, систем для дистанционного минирования, бомбардировки и выполнения воздушной логистики. По словам разработчиков, их дроны уже уничтожили 1738 единиц вражеской техники на сумму $1,69 миллиарда.
Напомним, на Международный инновационный конкурс НАТО, организованный Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) разработчики подали 162 предложения. Среди заявок – 42 проекта решений от украинских разработчиков. Конкурс был посвящен борьбе с FPV-дронами, управляемыми через оптоволокно.