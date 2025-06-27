"Дикие шершни" опробовали новый дрон-перехватчик: способен сбивать цели на высоте 11 км.

Украинская команда разработчиков "Дикие шершни" успешно испытала новый дрон-перехватчик, способный летать на высоте до 11 километров.

Как пишет Delo.ua, видеоматериалы по тестированию были обнародованы разработчиками в социальных сетях.

Основная задача этого дрона — выявлять и обезвреживать вражеские БПЛА, в том числе разведывательные и ударные, действующие на больших высотах. Подробные технические данные новой модели остаются конфиденциальными из соображений безопасности.

Разработчики сообщают, что аппарат еще не получил официальную кодификацию от Министерства обороны Украины.

Take a guess — how high is our drone flying? 😎🐝



⬇️ pic.twitter.com/hXRWACRoRq — Wild Hornets (@wilendhornets) June 26, 2025

Согласно данным ресурса OSINTtechnical, тестирование проводилось в небе над Херсонской областью.

О "Дикие шершни"

"Дикие шершни" специализируются на разработке боевых беспилотных систем. Компания занимается производством FPV-дронов, зенитных дронов-перехватчиков, наземных станций управления, систем для дистанционного минирования, бомбардировки и выполнения воздушной логистики. По словам разработчиков, их дроны уже уничтожили 1738 единиц вражеской техники на сумму $1,69 миллиарда.

Напомним, на Международный инновационный конкурс НАТО, организованный Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) разработчики подали 162 предложения. Среди заявок – 42 проекта решений от украинских разработчиков. Конкурс был посвящен борьбе с FPV-дронами, управляемыми через оптоволокно.