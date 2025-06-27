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"Дикі шершні" випробували новий дрон-перехоплювач: здатен збивати цілі на висоті 11 км
Українська команда розробників "Дикі шершні" успішно випробувала новий дрон-перехоплювач, здатний літати на висоті до 11 кілометрів.
Як пише Delo.ua, відеоматеріали з тестування були оприлюднені розробниками у соціальних мережах.
Основне завдання цього дрона — виявляти й знешкоджувати ворожі БПЛА, зокрема розвідувальні та ударні, що діють на великих висотах. Детальні технічні дані нової моделі залишаються конфіденційними з міркувань безпеки.
Розробники повідомляють, що апарат ще не отримав офіційної кодифікації від Міністерства оборони України.
Згідно з даними ресурсу OSINTtechnical, тестування проводилось в небі над Херсонською областю.
Про "Дикі шершні"
"Дикі шершні" спеціалізуються на розробці бойових безпілотних систем. Компанія займається виробництвом FPV-дронів, зенітних дронів-перехоплювачів, наземних станцій керування, систем для дистанційного мінування, бомбардування та виконання повітряної логістики. За словами розробників, їхні дрони вже знищили 1738 одиниць ворожої техніки на суму $1,69 мільярда.
Нагадаємо, на Міжнародний інноваційний конкурс НАТО, організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) розробники подали 162 пропозиції. Серед заявок – 42 проєкти рішень від українських розробників. Конкурс був присвячений боротьбі з FPV-дронами, що керуються через оптоволокно.