Українські розробники подали чверть від всіх пропозицій для боротьби з FPV-дронами на конкурсі НАТО

На Міжнародний інноваційний конкурс НАТО, організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) розробники подали 162 пропозиції. Серед заявок – 42 проєкти рішень від українських розробників. Конкурс був присвячений боротьбі з FPV-дронами, що керуються через оптоволокно.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Міноборони.

Переможці конкурсу отримають не лише доступ до експертного середовища НАТО, а й нові можливості для інтеграції своїх технологій у спільні оборонні ініціативи, тим самим зміцнюючи оборонні спроможності України та її союзників по НАТО.

Зазначається, що така кількість заявок на участь в 16-му конкурсі NATOInnovation Challenge стала абсолютним рекордом за всю історію проведення інноваційних хакатонів НАТО.

Полковник Валерій Вишнівський, Директор з імплементації програм JATEC, зазначив, що участь України в таких ініціативах дає вітчизняним розробникам можливість заявити про себе на рівні НАТО. Він також підкреслив, що це значно підвищує технологічну взаємосумісність між Збройними Силами України та силами НАТО, що є ключовим для колективної безпеки.

Інноваційні конкурси проводяться під керівництвом Командування ОЗС НАТО з питань трансформації (АСТ). Цього року JATEC вже провів хакатон щодо протидії керованим авіабомбам (КАБ), де українські фахівці вперше долучилися до складу журі.

Поточний конкурс зосереджений на пошуку технологій, здатних ефективно протидіяти FPV-дронам, які демонструють виняткову стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Координатор Інноваційних конкурсів НАТО П’єр Делом зазначив, що "Інноваційний виклик" ефективно поєднує операторів, інноваторів та осіб, які приймають рішення, на ранніх етапах процесу. Це дозволяє трансформувати потреби поля бою у масштабовані та взаємосумісні рішення, а також залучати широку мережу стартапів, академічних кіл та промисловості для впровадження проривних ідей.

Наразі триває оцінка пропозицій, поданих на конкурс щодо боротьби з FPV-дронами. Фіналістів буде оголошено 20 червня в Таллінні під час публічної презентації результатів цього хакатону.

Нагадаємо, за останні два роки державні замовники через електронний каталог Prozorro Market придбали 50 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму понад 6 мільярдів гривень. Найпопулярнішими серед них стали моделі Mavic, FPV та Phantom.