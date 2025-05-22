За два роки через Prozorro Market для ЗСУ придбали 50 тисяч дронів на 6 млрд грн

За останні два роки державні замовники через електронний каталог Prozorro Market придбали 50 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму понад 6 мільярдів гривень. Найпопулярнішими серед них стали моделі Mavic, FPV та Phantom.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Дрони для війська

Prozorro Market значно спрощує та прискорює закупівлю дронів. Замовникам не потрібно самостійно готувати технічні вимоги чи перевіряти постачальників — це вже зробили експерти державної установи "Професійні закупівлі".

Завдяки цьому середній термін закупівлі становить 9 днів — удвічі швидше, ніж через відкриті торги.

Дрони активно купують військові частини, які завдяки ПДФО мають власні бюджети та можуть оперативно забезпечувати себе. Після змін у законодавстві 2024 року до закупівель приєдналися також громади, які тепер мають право купувати спорядження за запитами військових частин.

"Prozorro Market довів свою ефективність як інструмент для швидких та прозорих закупівель — не лише для цивільних потреб, а й для оборонного сектору. За два роки держава закупила через е-каталог 50 тисяч дронів для наших захисників, зекономивши понад 300 мільйонів гривень", — зазначила Юлія Свириденко, перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України.

Наразі в е-каталозі доступно близько 200 постачальників дронів — висока конкуренція гарантує замовникам якісну техніку за вигідними цінами.

Крім дронів, в е-каталозі Prozorro Market доступні також тактичні окуляри та навушники, портативні радіостанції, ретранслятори, оптичні приціли, прилади нічного бачення та супровідне обладнання для БПЛА. Перелік товарів постійно розширюється з огляду на потреби військових та аналіз ситуації на ринку.

Нагадаємо, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Крім того, Міноборони представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.