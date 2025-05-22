За два года через Prozorro Market для ВСУ приобрели 50 тысяч дронов на 6 млрд грн

За последние два года государственные заказчики через электронный каталог Prozorro Market приобрели 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов на сумму более 6 миллиардов гривен. Самыми популярными из них стали модели Mavic, FPV и Phantom.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Дроны для войска

Prozorro Market значительно упрощает и ускоряет закупку дронов.

Благодаря этому средний срок закупки составляет 9 дней – вдвое быстрее, чем через открытые торги.

Дроны активно покупают воинские части, которые благодаря НДФЛ имеют собственные бюджеты и могут оперативно обеспечивать себя. После изменений в законодательстве 2024 года к закупкам присоединились также общины, теперь имеющие право покупать снаряжение по запросам воинских частей.

"Prozorro Market доказал свою эффективность как инструмент для быстрых и прозрачных закупок — не только для гражданских нужд, но и для оборонного сектора. За два года государство закупило через е-каталог 50 тысяч дронов для наших защитников, сэкономив более 300 миллионов гривен ", — отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер — министерша экономики Украины.

В настоящее время в е-каталоге доступно около 200 поставщиков дронов — высокая конкуренция гарантирует заказчикам качественную технику по выгодным ценам.

Помимо дронов, в е-каталоге Prozorro Market доступны тактические очки и наушники, портативные радиостанции, ретрансляторы, оптические прицелы, приборы ночного видения и сопроводительное оборудование для БПЛА. Перечень товаров постоянно расширяется с учетом потребностей военных и анализа ситуации на рынке.

Напомним, Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Кроме того, Минобороны представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.