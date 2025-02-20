Минобороны планирует закупить FPV-дроны более чем на 44 млрд грн в 2025 году

Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Об этом сообщили в Минобороны.

Презентация закупок состоялась на встрече с представителями союза "Технологические силы Украины" – объединением ведущих отечественных производителей инновационного вооружения.

Участники мероприятия обсудили расширение производства беспилотных систем для Вооруженных сил Украины, а также возможность упрощения бюрократических процедур, что позволит ускорить интеграцию новых моделей дронов в войска.

"Обеспечить технологическое преимущество над врагом — это одна из ключевых задач на 2025 год. Если в прошлом году основной финансовый ресурс был направлен на закупку дальнобойных deepstrike, то в этом году более 44 млрд грн спланировано на закупку FPV, включая модели на оптоволокне", — заявил директор Департамента политики закупки.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам сокращения времени доставки дронов от производства к боевым подразделениям, а также расширению круга поставщиков и производителей оборонной продукции.

В Минобороны отмечают важность постоянного диалога с производителями, что позволяет более эффективно решать вопросы обеспечения армии, развивать отечественные технологии и совершенствовать логистические процессы.

Добавим, что в этом году Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.