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Міноборони планує закупити FPV-дрони на понад 44 млрд грн у 2025 році

Міноборони планує закупити FPV-дрони на понад 44 млрд грн у 2025 році
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Про це повідомили у Міноборони.

Презентація закупівель відбулася під час зустрічі з представниками спілки "Технологічні сили України" – об’єднанням провідних вітчизняних виробників інноваційного озброєння.

Учасники заходу обговорили розширення виробництва безпілотних систем для Збройних сил України, а також можливість спрощення бюрократичних процедур, що дозволить пришвидшити інтеграцію нових моделей дронів у війська.

"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", – заявив директор Департаменту політики закупівель міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанням скорочення часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

У Міноборони наголошують на важливості постійного діалогу з виробниками, що дозволяє ефективніше вирішувати питання забезпечення армії, розвивати вітчизняні технології та вдосконалювати логістичні процеси.

Додамо, що цього року Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Автор:
Тетяна Гойденко