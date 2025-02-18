ЗСУ використовуватимуть нові БпАКи вітчизняного виробництва: чим вони особливі

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Чим особливі дрони U13 і U15

Зазначається, що дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника.

FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Також коптери обладнуються потужними електродвигунами. «Пташки» цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

А нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Також ЗСУ використовуватимуть безпілотні авіаційні комплекси Baton вітчизняного виробництва.