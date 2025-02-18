Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,07

EUR

43,52

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,65

41,65

EUR

43,81

43,65

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЗСУ використовуватимуть нові БпАКи вітчизняного виробництва: чим вони особливі

безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15
Спроможності наших підрозділів посилять нові БпАКи. Фото:mod.gov.ua

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Чим особливі дрони U13 і U15

Зазначається, що дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. 

FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Також коптери обладнуються потужними електродвигунами. «Пташки» цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

А нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Також ЗСУ використовуватимуть безпілотні авіаційні комплекси Baton вітчизняного виробництва. 

Автор:
Світлана Манько