ЗСУ використовуватимуть дрони Baton вітчизняного виробництва: чим вони особливі

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси Baton вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що дрони Baton виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах.

Безпілотники BATON базуються на рамах різних розмірів.

Як повідомляється, "бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку.

Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

А нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.