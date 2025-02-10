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ЗСУ використовуватимуть дрони Baton вітчизняного виробництва: чим вони особливі

BATON
Фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси Baton вітчизняного виробництва. 

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що дрони Baton виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах.

Безпілотники BATON базуються на рамах різних розмірів.

Як повідомляється, "бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку.

Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

А нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Автор:
Світлана Манько