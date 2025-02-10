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ВСУ будут использовать дроны Baton отечественного производства: чем они особенные
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Отмечается, что дроны Baton изготовлены с учетом военных требований по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях.
Беспилотники BATON базируются на рамах разных размеров.
Как сообщается, "боевые птички" этих комплексов могут работать при разных погодных условиях: в мороз и жару.
Конструкционно дроны обладают хорошими динамическими свойствами. И могут, в частности, догонять и уязвлять враждебные цели на немалой скорости.
Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
А недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать новые беспилотники Zeus и Hades.