ВСУ будут использовать дроны Baton отечественного производства: чем они особенные

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что дроны Baton изготовлены с учетом военных требований по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях.

Беспилотники BATON базируются на рамах разных размеров.

Как сообщается, "боевые птички" этих комплексов могут работать при разных погодных условиях: в мороз и жару.

Конструкционно дроны обладают хорошими динамическими свойствами. И могут, в частности, догонять и уязвлять враждебные цели на немалой скорости.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

А недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать новые беспилотники Zeus и Hades.