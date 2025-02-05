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ВСУ получат новые беспилотники: Минобороны кодифицировали дроны Zeus и Hades
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать новые беспилотники Zeus и Hades.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что известно о новых беспилотниках
Основные характеристики:
- Маневренные FPV-коптеры комплексов ZEUS и HADES имеют рамы разных размеров.
- Оснащены оптимизированными двигателями и усовершенствованной системой управления.
- Способны преследовать и поражать вражескую технику на высокой скорости.
- Эффективны против полевых укреплений, бронетехники, живой силы противника.
- Обладают повышенной стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы.
Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.
Кроме того, недавно Минобороны кодифицировало и позволило использовать в подразделениях сил обороны наземные роботизированные комплексы "Гимли", предназначенные для эвакуации и перемещения личного состава, транспортировки боеприпасов и других задач.