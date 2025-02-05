ВСУ получат новые беспилотники: Минобороны кодифицировали дроны Zeus и Hades

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать новые беспилотники Zeus и Hades.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о новых беспилотниках

Основные характеристики:

Маневренные FPV-коптеры комплексов ZEUS и HADES имеют рамы разных размеров.

Оснащены оптимизированными двигателями и усовершенствованной системой управления.

Способны преследовать и поражать вражескую технику на высокой скорости.

Эффективны против полевых укреплений, бронетехники, живой силы противника.

Обладают повышенной стойкостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

Кроме того, недавно Минобороны кодифицировало и позволило использовать в подразделениях сил обороны наземные роботизированные комплексы "Гимли", предназначенные для эвакуации и перемещения личного состава, транспортировки боеприпасов и других задач.