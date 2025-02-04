Подвозит боеприпасы и эвакуирует: к эксплуатации допущен наземный роботизированный комплекс "Гимли"

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях сил обороны наземные роботизированные комплексы "Гимли", предназначенные для эвакуации и перемещения личного состава, транспортировки боеприпасов и других задач.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Что известно о роботизированном комплексе "Гимли"

В ведомстве отметили, что НРК "Гимли" представляет собой универсальную беспилотную платформу, способную выполнять широкий спектр задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

В частности, беспилотная платформа оборудована электрическим бесшумным двигателем.

В зависимости от комплектации работы способны:

эвакуировать раненых;

перевозить б/у и имущество;

наносить огневое поражение.

Работы Гимли компактны и легко транспортируются, оснащены бесшумным электродвигателем, а их аккумуляторы обеспечивают несколько часов непрерывной работы.

Они эффективно выполняют задачи как днем, так и ночью.

В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники сообщили, что линейка комплексов Гимли официально кодифицирована и допущена к использованию в подразделениях Сил обороны.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" отечественного производства. Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.