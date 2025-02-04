Підвозить боєприпаси та евакуює: до експлуатації допущено наземний роботизований комплекс "Гімлі"

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси "Гімлі", призначені для евакуації й переміщення особового складу, транспортування боєприпасів та інших завдань.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про роботизований комплекс "Гімлі"

У відомостві зазначили, що НРК "Гімлі" є універсальною безпілотною платформою, здатною виконувати широкий спектр завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

Зокрема, безпілотна платформа обладнана безшумним електричним двигуном.

Залежно від комплектації роботи здатні:

евакуювати поранених;

перевозити б/к і майно;

завдавати вогневого ураження.

Роботи "Гімлі" компактні й легко транспортуються, оснащені безшумним електродвигуном, а їхні акумулятори забезпечують кілька годин безперервної роботи.

Вони ефективно виконують завдання як удень, так і вночі.

У Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки повідомили, що лінійка комплексів "Гімлі" офіційно кодифікована та допущена до використання у підрозділах Сил оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.