ЗСУ використовуватимуть безшумного робота-логіста: які його характеристики

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України безпілотний наземний комплекс "Змій логістичний" українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у районі бойових дій.

Завдяки незначній висоті "Змій логістичний" залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою.

У Міноборони зауважують, що тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. Також за потреби на нього можна встановити додаткові модулі.

Як повідомляється, робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Він рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Очікується, що вироблена продукція буде доставлятися підрозділам ЗСУ, а після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.