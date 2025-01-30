ВСУ будут использовать бесшумного робота-логиста: что умеет

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный наземный комплекс "Змей логистический" украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Этот робот с баллистической и противоминной защитой предназначен для выполнения логистических и эвакуационных задач в районе боевых действий.

Благодаря незначительной высоте "Змей логистический" остается малозаметным на местности. Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом.

В Минобороны отмечают, что тяглового усилия и массы работы достаточно, чтобы вывезти из опасной зоны не только людей или груз, но и вытащить легкую автотехнику. Также при необходимости можно установить дополнительные модули.

Как сообщается, робот оборудован бесшумным электрическим двигателем. Он двигается на металлических колесах с широкими грунтозацепами, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные преграды. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Ожидается, что производимая продукция будет доставляться подразделениям ВСУ, а после отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.