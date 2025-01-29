Минобороны передало ВСУ около 80 новых грузовиков украинского производства

Министерство обороны передало боевым бригадам около 80 полноприводных грузовых автомобилей от украинского производителя. Это первая партия транспорта, приобретенного в рамках одного из контрактов под государственные гарантии на поставку вооружения и военной техники для армии.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Грузовики, приобретенные за государственные средства, усилят армию и будут использоваться для выполнения специальных и боевых задач. В них можно перевозить личный состав и груз военного назначения.

По словам директора Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеба Каневского, государственный контракт был заключен в декабре 2024 года. А уже в январе 2025 года ВСУ получили около 80 единиц грузовой техники с колесной формулой 4х4 и 6х6. Локализация производства этих автомобилей на Украине превышает 50%.

"В 2024 году Минобороны сделало акцент на закупках под госгарантии военной техники для тыла: бронированные автомобили и медеваки, специальная грузовая техника, банно-прачечные комплексы, топливозаправщики и т.д. В 2025 году сфокусируемся на закупке средств поражения, чтобы наносить как можно больше вреда врагу", - подчеркнул Глеб Каневский.

Ранее Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий. Ожидается, что производимая продукция будет доставляться подразделениям ВСУ, а после отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

Также Минобороны презентовала новый "Упаковка раненого", который в 2025 году будут получать раненые военнослужащие Вооруженных сил. В набор вошли адаптивная одежда, средства гигиены, специальная посуда и другие необходимые предметы — всего 30 позиций.