Скандал в Минобороны из-за провала закупок оружия: выгонят и директора АОЗ, и замминистра

Министр обороны Рустем Умеров инициирует увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и замену директора госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марины Безруковой из-за ситуации вокруг закупок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы министерства, единственный критерий, который оно ставит перед АОЗ, является своевременное обеспечение фронта всем необходимым вооружением в полном объеме, однако эта работа была "провалена".

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием МОУ", — заявил Умеров.

Он возмутился тем, что закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, "почему-то превратились в Amazon", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и в которых производителей.

"А масштабов этих закупок, которые были бы по меньшей мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали. Поэтому я принял решение отстранить всех, кто провалил эту работу: подаю в Кабмин представление на увольнение моего заместителя Дмитрия Клименкова, а контракт с Мариной Безруковой Минобороны не продлевает", — сообщил чиновник.

Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства из наблюдательного совета АОЗ, который до этого решил заключить дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства сроком на один год несмотря на несогласие министерства.

"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления", — возмутился Умеров ситуацией в закупочной организации.

По его словам, перезапуск набсовета предприятия произойдет "в ближайшее время". Также он анонсировал назначение вместо Безруковой Арсена Жумадилова, который с октября 2023 года возглавляет ГП "Государственный оператор тыла".

"В этом году у АОЗ и ГОТ были одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое — лишь создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат — неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", — написал министр, подчеркнув, что это "первый и последний пост по теме закупок вооружения".

Напомним, что с января 2024 года АОЗ стало единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В октябре Безрукова заявляла, что бюджет агентства составляет более 7,8 миллиарда долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители. Само агентство на заявление Умерова пока не отреагировало.