В 2024 году "Агентство оборонных закупок" законтрактовало более 11 000 средств РЭБ

Начиная с января 2024 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины (АОЗ) заключило контракты на поставку более 11 000 средств радиоэлектронной борьбы общей стоимостью более 6 миллиардов гривен. Большинство систем уже передано в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, только в сентябре-октябре было законтрактовано несколько тысяч средств РЭБ на сумму более 1 миллиарда гривен. Это преимущественно портативные системы ближнего действия, которыми можно оснащать автомобили и технику, чтобы защитить экипажи от вражеских FPV-дронов.

Также их можно использовать на позициях для обнаружения и подавления каналов управления дронами. Кроме того, закуплены отдельные средства РЭБ тактического применения.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что закупка государством более 11 000 средств РЭБ с начала года позволяет ВСУ значительно эффективнее наладить противодействие вражеским дронам и беречь жизнь украинских военных. Кроме того, большинство закупленных средств РЭБ произведено в Украине, что способствует развитию национального производства и усиливает военно-техническую независимость Украины в долгосрочной перспективе.

Также сообщается, что если средства РЭБ закупаются за границей, то контракты заключаются напрямую с иностранными производителями. Это позволяет сэкономить средства и отвечает политике АОЗ по уменьшению количества посредников.

В приоритете — скорейшее закрытие потребностей ВСУ

В свою очередь директор Агентства Марина Безрукова подчеркнула, что приоритетом остается скорейшее закрытие неотложных потребностей ВСУ.

"Недавние контракты, заключенные в сентябре и октябре на 1 миллиард гривен, предусматривают оперативные поставки, часть из которых уже выполнена", — отметила Безрукова.

Добавим, что с начала 2024 года АОЗ также законтрактовала более 400 тысяч БпЛА всех видов — от маленьких FPV до дипстрайков, поражающих цели глубоко в тылу врага. За небольшими исключениями это все дроны украинского производства.

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.