Сбой в работе смартфонов: украинцам объяснили, как работа РЭБ влияет на гаджеты

Из-за работы радиоэлектронной борьбы во время российских воздушных атак мобильные телефоны могут некорректно показывать время.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что, в частности, для повышения эффективности воздействия на РФ применяются средства замены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг). В результате мобильные телефоны, в которых включена функция автоматического уточнения времени, могут ошибочно показывать время.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться", — объяснили специалисты по радиоэлектронной борьбе.

Украинцы "просыпаются" в Москве и Курске

5 ноября 2024 украинцы массово сообщали о сбоях в работе смартфонов.

Как пишет ТСН, основные проблемы касаются некорректного отображения времени и геолокации.

По сообщениям пользователей социальных сетей, на многих устройствах время автоматически переводится на час вперед, а геолокация показывает российские города. Москву и Курск.

"Проснулась утром, посмотрела на один телефон – 7 утра. Посмотрела на второй – восемь часов. Замерла. Загугла – 7 утра. Пошла спокойно работать с внутренним вопросом, почему на Vodafone время за Россией", – рассказывает Наталья Емченко.

Пользователь Инна Хмара подтвердила проблему: "Это у всех на МТС сбой. Еще и Курскую область показывает как месторасположение".

С юмором к ситуации отнесся Анатолий Амелин: "Обожаю ПВО. Просыпаешься по будильнику, собираешься. А потом понимаешь, что РЭБ отбросил тебя далеко на север и имеешь еще один свободный час".

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко также поделился своим опытом: "Я, например, в 7.00 был уже на встрече, которая начиналась в 8.00. Беда в том, что один на ней был".

Народный депутат Дмитрий Наталуха сообщил о похожей ситуации.

"У меня дома три телефона, и все ночью с какой-то радости автоматически перешли на часовой пояс 'Москва'. У кого-то геопозиция Минск, у кого-то – Курск, у кого-то тоже Москва. При чем независимо от места нахождения, как внутри Украины, так и за ее пределами", — рассказал нардеп.

Эксперты связывают сбои с работой российских систем радиоэлектронной борьбы.

"Это РЭБ работает. Именно поэтому в сообщениях ПС в последнее время многие шахеды 'локационно потеряны' – они дезориентированы и летят не по маршруту, кружат часами или возвращаются на альма-матер", – объясняет один из пользователей сети.