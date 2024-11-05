Збій у роботі смартфонів: українцям пояснили, як робота РЕБ впливає на гаджети

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби під час російських повітряних атак мобільні телефони можуть некоректно показувати час.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що, зокрема, для підвищення ефективності впливу на РФ застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Внаслідок цього мобільні телефони, в яких увімкнена функція автоматичного уточнення часу, можуть хибно показувати час.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби.

Українці "прокидаються" у Москві та Курську

5 листопада 2024 року українці масово повідомляли про збої в роботі смартфонів.

Як пише ТСН, основні проблеми стосуються некоректного відображення часу та геолокації.

За повідомленнями користувачів соціальних мереж, на багатьох пристроях час автоматично переводиться на годину вперед, а геолокація показує російські міста, зокрема Москву та Курськ.

"Прокинулась зранку, подивилася на один телефон – 7 ранку. Подивилася на другий – 8:00. Завмерла. Загуглила – 7 ранку. Пішла спокійно працювати із внутрішнім питанням, чому на Vodafone час за Росією", – розповідає Наталія Ємченко.

Користувачка Інна Хмара підтвердила проблему: "Це у всіх на МТС збій. Ще й Курську область показує як місце розташування".

З гумором до ситуації поставився Анатолій Амелін: "Обожнюю ППО. Прокидаєшся по будильнику, збираєшся. А потім розумієш, що РЕБ відкинув тебе далеко на північ і маєш ще одну вільну годину".

Відомий український ресторатор Євген Клопотенко також поділився своїм досвідом: "Я, наприклад, о 7:00 був вже на зустрічі, яка починалась о 8:00. Біда в тому, що один на ній був".

Народний депутат Дмитро Наталуха повідомив про схожу ситуацію.

"У мене вдома три телефони, і всі вночі з якоїсь радості автоматично перейшли на часовий пояс 'Москва'. У когось геопозиція Мінськ, у когось – Курськ, у когось теж Москва. При чому незалежно від місця находження, як всередині України, так і за її межами", - розповів нардеп.

Експерти пов'язують такі збої з роботою російських систем радіоелектронної боротьби.

"Це РЕБ працює. Саме тому в повідомленнях ПС останнім часом багато шахедів 'локаційно втрачені' – вони дезорієнтовані і летять не за маршрутом, кружляють годинами або повертаються на альма-матер", – пояснює один із користувачів мережі.