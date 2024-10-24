Скасування переведення годинників: Зеленський не планує підписувати закон - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на власні джерела.

Як повідомив виданню співрозмовник з Офісу президента, цей закон так і не підпишуть: "Не планує президент підписувати".

Тим часом інший співрозмовник також запевнив ВВС, що підпису не буде. За його словами, у Раді все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки у кілька мільярдів".

Зауважимо, в ніч з 26 на 27 жовтня о 4 годині ранку за київським часом в Україні скасовується дія літнього часу, через що годинники треба буде перевести на 1 годину назад.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні.

3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Проте він досі не підписаний президентом Зеленським.