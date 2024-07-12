Комітет ВР закликав парламент ухвалити в цілому законопроєкт про скасування переходу на зимовий час

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

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Про це повідомила пресслужба комітету.

"12 липня 2024 року відбулося засідання Комітету з питань економічного розвитку, на якому було розглянуто проєкт закону про обчислення часу в Україні, реєстр. №4201. Метою проєкту є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави в достовірній інформації про точний час і календарну дату", - йдеться в повідомленні комітету.

Переведення стрілок годинника негативно впливає на здоров'я

Зазначається, що законопроєкт спрямований на захист здоров'я населення, оскільки, на думку більшості науковців і лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад має низку негативних наслідків, спричиняє значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" й "зимового" часу.

Зокрема, після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Законопроєкт забезпечить встановлення єдиного київського часу

Також у комітеті заявляють, що зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення й закріплення на всій без винятку території України єдиного київського часу.

"Прийняття закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров'я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку РФ та сприятиме євроінтеграційним устремлінням України", - заявляють в комітеті.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада має намір розглянути в повторному другому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час, найближчого пленарного тижня.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроект №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 3 березня 2021 року законопроект було ухвалено у першому читанні.

Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. У той же час мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

Згідно з карткою законопроєкту, наразі він очікує повторного другого читання.