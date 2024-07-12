Комитет ВР призвал парламент принять в целом законопроект об отмене перехода на зимнее время

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

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Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"12 июля 2024 года состоялось заседание Комитета по вопросам экономического развития, на котором был рассмотрен проект закона об исчислении времени в Украине, реестр. №4201. Целью проекта является определение правовых основ установления единиц времени, исчисление времени в Украине и обеспечение потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате", - говорится в сообщении комитета.

Перевод стрелок часов отрицательно влияет на здоровье

Отмечается, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад имеет ряд негативных последствий, что приводит к значительному ухудшению состояния здоровья граждан. в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

В частности, после перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний. Научные исследования связывают изменение времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Законопроект обеспечит установление единого киевского времени

Также в комитете заявляют, что указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей территории Украины единого киевского времени.

"Принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны РФ и будет способствовать евроинтеграционным устремлениям Украины", - заявляют в комитете.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада намерена рассмотреть в повторном втором чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время, на ближайшей пленарной неделе.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

Согласно карточке законопроекта, сейчас он ожидает повторного второго чтения.