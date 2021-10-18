Политика 50 минут назад

Рада зимой вернется к законопроекту об отмене летнего времени — Стефанчук

По словам спикера парламента, перевод часов приводит лишь к нарушению биоритмов граждан

Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады
Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада должна вернуться к рассмотрению во втором чтении законопроекта об установлении в Украине единого времени в часовом поясе UTC+2 в течение полугода после ближайшей сезонной смены часового пояса, которая должна произойти 31 октября.

Об этом заявил на брифинге 18 октября глава парламента и автор данного законопроекта №4201 Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

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"Произошло то, что мы перешли на летнее время, и голосовать его в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект, — это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята", — сказал он.

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Он напомнил, что Европейский Союз также выступает за отмену перехода на летнее время. В то же время, по словам Стефанчука, основным фактором в пользу принятия данного законопроекта являются биологические ритмы украинцев.

"Все мы можем ощущать, как изменение часовых рамок никакой логически доказанной экономии, кроме нарушения биоритмов и здоровья граждан, не принесли", — заявил Стефанчук.

Напомним, что 19 марта Рада отказалась принять предложенный Стефанчуком проект закона об исчислении времени в Украине — за него проголосовало лишь 212 депутатов. В то же время минимально необходимым числом в 226 голосов парламент согласился направить документ на повторное второе чтение. Таким образом, 27 марта Украина в очередной раз перевела стрелки на летнее время — на один час вперед.

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