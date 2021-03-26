Больше половины украинцев не хотят переводить часы на летнее время, — исследование

Более половины украинцев положительно относятся к отмене перевода часов на зимнее/летнее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования Delo.ua при помощи платформы для социологических исследований LibertyReport.ai.

Так, 55,2% опрошенных позитивно относятся к отмене перехода на зимнее/летнее время, 19,5% — негативно, а 25,3% равнодушны к отмене перевода часов.

При этом в возрастной группе от 45-59 лент больше всего опрошенных, которые поддерживают отмену перевода часов. Наибольшее число тех, кто против такой инициативы среди людей старше 60 лет. Также у сторонников отмены перевода часов нет различий по половому признаку — отмену поддерживают 52,2% мужчин и 57,5% женщин.

Результаты исследования. Источник: LibertyReport.ai

Также, согласно исследованию, почти половина (49,3%) опрошенных украинцев ощущают психологический или физический дискомфорт от перевода часов на летнее/зимнее время. 39,9% опрошенных дискомфорта не ощущают, а 10,8% сложно ответить. При этом среди тех, кто ощущает дискомфорт, больше женщин(58,9%), а среди тех кто не ощущает мужчин(50,6).

Результаты исследования. Источник: LibertyReport.ai

Напомним, 19 марта Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов в Украине.

Как известно, в Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время, в частности, является последнее воскресенье марта.

Таким образом, перевод времени в 2021 году состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью стрелки часов следует переместить на один час вперед. Делать это принято в 3:00.

Сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это, как поясняется, с целью экономии электрической энергии и ресурсов. В то же время тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4201 об отмене перехода на летнее время в Украине. За соответствующий проект закона за основу проголосовало 277 народных депутатов.

Источник фото: Depositphotos