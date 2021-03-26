И снова на летнее время. Кому и зачем нужен перевод часов, и что об этом думает бизнес

Уже в это воскресенье у украинцев традиционно украдут один час — мы всей страной перейдем на так называемое "летнее время". В ночь с субботы 27 марта 2021 года на воскресение 28 марта все смартфоны автоматически переведутся на час вперед. Для аналоговых устройств нужно будет специально заморочиться.

Мы делаем это каждый год, сколько себя помним. И, как и в случае с регулярными ежегодными отключениями воды в городах, не особо понимаем, почему. Так просто принято. В 2021 году Верховная Рада попыталась изменить установленный порядок вещей и отменить летнее время, оставив Украину навсегда в часовом поясе GMT+2. Попытка провалилась, законопроект отправили на доработку в комитет экономического развития. Позже появились слухи, что дело решится постановлением Кабмина, но и Кабмин по какой-то причине не справился. В результате час времени в 2021 году мы все же потеряем. Delo.ua разбиралось, откуда взялась неразбериха со временем, как это влияет на самочувствие людей и, с помощью LibertyReport.ai, провело социологическое исследование, выяснив, как украинцы относятся к возможной отмене перевода часов.

Что мы (не) знаем о времени

Для начала давайте разберемся, что такое время — в физическом смысле.

И вот вам шокирующий ответ: мы — в смысле, человечество — не особо понимаем природу времени.

Вот вопросы, ответы на которые мы не знаем: почему время вообще движется, почему именно в одну сторону и можно ли его разбить на составляющие. Что мы знаем, это некоторые характеристики данного процесса. Жирную черту нашего понимания подвел Стивен Хокинг в "Краткой истории времени".

"Законы науки не делают различия между направлением "вперёд" и "назад" во времени. Но существуют по крайней мере три стрелы времени, которые отличают будущее от прошлого. Это термодинамическая стрела, то есть то направление времени, в котором возрастает беспорядок; психологическая стрела — то направление времени, в котором мы помним прошлое, а не будущее; космологическая стрела — направление времени, в котором Вселенная не сжимается, а расширяется. Я показал, что психологическая стрела практически эквивалентна термодинамической стреле, так что обе они должны быть направлены одинаково", — писал физик.

Художественное изображение черной дыры. Источник: Pixabay.com

Также — благодаря Альберту Эйнштейну и его теории относительности — мы знаем, что чем ближе к источнику массы, тем медленнее течет время, что показано, к примеру, в фильме Кристофера Нолана "Интерстеллар" — момент, когда герои высаживаются на планету у черной дыры и возвращаются через десяток лет. Это знание, впрочем, полезно — позволяет землянам использовать GPS-навигацию: разница между временем на поверхности и временем на орбите, где находятся навигационные спутники, составляет 38 микросекунд в день. Также это означает, что если лететь с релятивистской скоростью, то есть, скоростью близкой к скорости света, мы будем стариться медленнее, чем люди на Земле.

Собственно, в обычной человеческой жизни начала 21 века, где не нужно лететь на другой конец Галактики, а вопросами согласования часов с орбитой занимаются роботы, все это знание не слишком помогает.

Как палки в земле упорядочили мир

Зато помогает другое знание, которое можно втиснуть в короткий вопрос "который час?" К нему можно прибавить "какой месяц" и "какой сейчас год".

Когда люди придумали считать время и делить его на части, доподлинно неизвестно. Точно, произошло это давно. 2000 лет до нашей эры так делали в Шумере, используя для измерения шестидесятиричную систему. В Египте для этого использовали водяные часы — как и в Китае, и в Персии. Также повсеместно были распространены солнечные часы — в виде примитивно воткнутой в землю палки, которая показывает тень от падения солнечных лучей. В зависимости от продвинутости цивилизации, палку покрывали символами и изготавливали из разных материалов.

Солнечные часы. Фото: Pixabay.com

В 14 веке появились механические часы, в 16 их сменили пружинные часовые механизмы, в 20 веке появились кварцевые и атомные часы, которые теперь являются эталоном для всех остальных часов.

По сути, человечество выдумало время — в социальном смысле — чтобы упорядочить свое совместное существование. Потому что очень сложно, скажем, собраться на вспашку поля за час до полудня, если самой концепции полудня и часа не существует — каждый придет когда захочет. Поле останется невспаханным вовремя: потому что и понятия "вовремя" тоже не существует. Также идея времени крайне хорошо показывает себя, когда речь идет о том, чтобы собраться вместе и отобрать что-нибудь у соседей.

При этом, как и каждую вымышленную модель вроде законов или учетной ставки по кредитам, время стали подгонять под запросы объективной реальности. То есть, переводить. В зависимости от времени года и размеров светового дня.

Шутка Франклина

Современная идея перевода часов на летнее время появилась в 18 веке. Идея была такова: искусственное освещение — штука дорогая. Поэтому, ради экономии, люди могли бы просыпаться раньше, когда светит бесплатное солнце.

Справедливости ради, стоит отметить, что до изобретения этих самых часов, кроманьонцы, а также их дальние потомки, до которых часы доходили неравномерно (например, жители деревень) вероятно так и поступали — просыпались с солнцем и обустраивались ко сну с его закатом, подчеркивая свою солярную сущность.

Идею просыпаться пораньше, чтобы экономить свечи, придумал Бенджамин Франклин (да, тот самый, который на стодолларовой банкноте), который 26 апреля 1784 года написал шуточное анонимное письмо в "Парижский журнал". Он написал, что видел "новую лампу господ Квинке и Ланге" и в компании, где он находился, зашла речь об экономии на масле для освещения. После чего, все еще думая об экономии, Франклин дошел домой и уснул.

"Случайный внезапный шум разбудил меня около шести утра, и я с удивлением обнаружил, что моя комната залита светом; и сначала я вообразил, что в комнату внесли ламп; но, протерев глаза, я заметил, что свет проникает в окна. Я встал и выглянул, чтобы посмотреть, в чем может быть причина этого — и обнаружил солнце, которое только что встало над горизонтом... — говорится в письме. — Это событие вызвало у меня несколько серьезных и важных размышлений. Я посчитал, что, если бы не раннее пробуждение, я бы проспал на шесть часов дольше при свете солнца, а взамен прожил бы шесть часов на следующую ночь при свечах; и, поскольку последнее было гораздо более дорогостоящим освещением, чем первое, моя любовь к экономии побудила меня... произвести некоторые вычисления".

Бенджамин Франклин думает, как бы еще поиздеваться над парижанами. Источник: Pixabay.com

По расчетам Франклина, есть целых 183 ночи — между 20 марта и 20 сентября — когда парижане могут использовать только естественное освещение и не зажигать свечи, что позволило бы сэкономить половину свечей в году и сэкономить приличную на то время сумму в 96 млн ливров.

Чтобы заставить парижан экономить, Франклин предложил обложить налогом ставни; продавать семье не более фунта свечей в неделю под надзором полиции; установить комендантский час после заката для всех, кроме "врачей, хирургов и акушерок"; а также ежеутренне будить весь честной народ колоколами и выстрелами из пушек.

"Невозможно, чтобы столь разумные люди… жили так долго при дымном, нездоровом и невероятно дорогом свете свечей, если бы они действительно осознали, что могут получить чистый солнечный свет совершенно даром", — резюмировал Франклин.

Новозеландский энтомолог Джордж Хадсон решил обойтись без пушек — и в 1895 году написал статью, в которой предлагал переводить время на два часа в одну и другую сторону.

В 1907 году британский строитель Уильям Уиллет предложил переводить время на 20 минут вперед каждое воскресенье апреля и на 20 минут назад каждое воскресение сентября.

30 апреля 1916 года, пытаясь сохранить уголь во время войны, начали переводить время в Германии, потом и остальные страны.

И понеслось.

Честно говоря, за 20 век человечество вволю наэкспериментировалось с переводом часов. Их то переводили, то отменяли перевод.

Вершиной человеческой мысли на эту тему можно назвать роман Джеффа Нуна "Человек теней", в котором описан город, живущий в множестве временных поясов (именно исчисляемых часами, а не изменяемых каким-то фантастическим способом), где каждый человек может выбрать удобное для себя время и даже комбинировать "Дневную" или "Ночную" сторону для жизни. Откровенно говоря, получилась форменная неразбериха.

Спасибо деду за джетлаг

И вот мы в 21 веке.

С часовыми поясами, всемирным координированным временем и постоянным пониманием того, что в 24 часах, состоящих из 3600 секунд, катастрофически не хватает времени.

Переводим часы, чтобы якобы сэкономить электричество. Что, говоря откровенно, в современных реалиях уже не существенно: перевод на летнее время, согласно множеству исследований, позволяет сэкономить, в среднем, 0,5% той самой электроэнергии.

При этом, ученые сходятся: путешествия во времени, которые выполняют украинцы каждую весну, достаточно негативно влияют на здоровье.

"В Северном полушарии перевод часов на летнее время в марте означает, что большинство людей теряет час сна.

Если бы вы свели в таблицы миллионы ежедневных больничных записей, как это сделали исследователи, вы бы обнаружили, что это кажущееся незначительным сокращение сна на следующий день оборачивается пугающим всплеском сердечных приступов.

Интересно, что эта схема работает в обе стороны. Осенью, когда в Северном полушарии стрелки часов переводят на час вперед и мы получаем дополнительный час сна, на следующий день количество сердечных приступов стремительно падает.

Аналогичную связь можно проследить в количестве дорожных аварий, вызванных притуплением внимания и микросном (короткое погружение в сон за рулем); и это еще раз доказывает, что мозг, как и сердце, чувствителен даже к самым малым нарушениям сна.

Большинство людей даже не задумываются о потере одного часа сна за ночь, полагая, что это мелочь, не имеющая последствий, но дело обстоит как раз наоборот", — пишет в книге "Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях" Мэттью Уолкер.

Вот что говорит Ольга Маслова, кандидатка биологических наук, хронобиологиня, автор книги "Когда я наконец высплюсь".

"Наши биологические часы работают на уровне клеток и организма и имеют, с одной стороны, свою внутреннюю ритмику, а с другой — ориентируются на суточные и сезонные изменения степени освещенности и других внешних параметров. В идеале мы получаем оркестр из триллиона клеток, выполняющих свои партии, и виртуоза-дирижера в гипоталамусе, контролирующего правильность выполнения произведения музыкантами в конкретном месте.

Когда исполнители фальшивят, или вместо правильной партитуры дирижер начинает ориентироваться на другой нотный текст, красота теряется и начинается хаос. За исследование молекулярных процессов в основе циркадной ритмики в 2017 году вручили Нобелевскую премию.

"Самое больное место для наших биологических часов - это десинхроноз внутреннего и внешнего ритмов. Говоря сленгово - джетлаг"

Самое больное место для наших биологических часов — это десинхроноз внутреннего и внешнего ритмов. Или же — джетлаг. Реальный, когда мы куда-то далеко летим, и социальный, который мы устраиваем, постоянно меняя режим — например, поднимаясь в рабочий день в 6 утра, а в выходные — в 12. Эти 6 часов разницы порождают медленные деструктивные процессы во всем организме.

Перевод часов дает похожий эффект. И пусть один час сдвига редко проявляется "острыми" эффектами на условно здоровых людях, множество данных свидетельствуют о том, что на протяжении недели после весеннего перевода стрелок повышается уровень смертности, как от заболеваний, так и от ДТП и аварий на производствах, который происходит из-за потери концентрации от недосыпа".

Маслова приводит в пример сотни научных работ и мнение множества международных организаций — в том числе и American Academy of Sleep Medicine. Общее мнение таково: количество инфарктов и инсультов растет, травматизм повышается. И все из-за какого-то перевода стрелок.

Чего хочет общество

Окончательно выяснив, что экономических причин для перевода стрелок часов в 21 веке не осталось, а сам по себе перевод вызывает проблемы со здоровьем, редакция Delo.ua пришла к выводу, что время — вопрос выбора, а значит, должен решаться демократическими методами. Поэтому мы решили спросить у людей, чего хотят они сами. Для этого воспользовались помощью LibertyReport.ai — умной платформой для проведения социологических и маркетинговых исследований в режиме реального времени. Социологи оперативно опросили 400 человек старше 18 лет с максимальной погрешностью в 4,9%.

Мы задали два вопроса.

"Чувствуете ли вы психологический/физический дискомфорт от перевода часов на летнее/зимнее время?"

Результаты исследования. Источник: LibertyReport.ai

"Как вы относитесь к отмене перевода на летнее/зимнее время?"

Результаты исследования. Источник: LibertyReport.ai

Почти половина опрошенных — 49,3% — отметили, что перевод часов доставляет им дискомфорт. 39,9% относятся к переводу часов толерантно. Еще 10,9% не определились.

"Любопытно, но в тоже время, вполне ожидаемо, что чем старше человек, тем чаще он отмечает наличие какого-то психологического дискомфорта при переходе на летнее или зимнее время. Так среди молодежи только 37% чувствуют себя по разным причинам не очень хорошо в этот период. Среди 30-44 летних украинцев среднего возраста, эта доля уже выше 44%. А среди опрошенных 45-59 лет уже 64%, то есть фактически две трети отмечают, что перевод является для них скорее дискомфортным и неприятным фактором в их жизни", — говорят социологи. Более чувствительными к изменениям оказались женщины — о дискомфорте говорят 60% опрошенных, при 40% среди мужчин.

При этом, более половины опрошенных — 55% — считают, что перевод часов нужно отменить раз и навсегда. Здесь наблюдается половое равенство: "за" отмену выступили 58% женщин и 52% мужчин. При этом, за отмену перевода часов выступают и безработные, и самозанятые, и люди, которые работают по найму — примерно в равных пропорциях.

У бизнеса — "собственные часы"

С вопросом, как отмена перевода часов повлияет на работу, Delo.ua обратилось к бизнесу. Выяснилось, что, подобно жителям города Джеффа Нуна, украинские компании давно создали для сотрудников возможность работать по собственному времени.

"Мы достаточно свободны и не зависим от общепринятого режима работы или времени начала светового дня"

"На нас возможный отказ от перехода на летнее время вообще никак не отразится, наши бизнес-процессы это никак не изменит, — говорит вице-президент "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко. — Дело в том, что уже год как мы работаем в формате гибкого графика — с плавающим началом рабочего дня. Поэтому каждое подразделение и даже отдельные люди внутри него выбирают оптимальный для себя режим работы в рамках, рекомендуемых компанией. Например, рабочий день может начинаться с 8 до 11. Поэтому мы достаточно свободны и не зависим от общепринятого режима работы или времени начала светового дня. Так как мы работаем преимущественно в Украине, на наши взаимоотношения с заказчиками возможные изменения также не повлияют. В то же время нам пока что непонятно принесет ли бизнесу эта новация какие-либо преимущества, в случае если будет реализована".

В пресс-службе оператора "Датагруп" нам сообщили, что "в целом на бизнес решение об отмене перевода часов не повлияет".

"UNIT.City — первый в Украине инновационный парк. Здесь работают и учатся, пожалуй, самые прогрессивные люди нашей страны. Они создают продукты, востребованные во всем мире. Для них не существует понятия "летнего" или "зимнего" времени. Времени Киева или Нью-Йорка. Наши резиденты не работают с 9:00 до 18:00, поэтому и инициатива по поводу перевода времени для нас не имеет никакого значения. К примеру, наша школа программирования работает круглосуточно, так как для многих студентов предпочтителен именно ночной режим обучения. Час туда? Час обратно? Неужели это может быть поводом для спора в современном мире? — говорит Артем Бойко, маркетинг директор UNIT.City.

Промышленные, энергетические и коммунальные предприятия также заявили, что перевод часов или его отмена никак не навредит их циклам: там используется посменная работа.

Вернемся к этому вопросу позже

В любом случае, отказаться от перевода стрелок в 2021 году уже не получится: Верховная Рада свой шанс провалила, Кабмин даже не использовал. Поэтому в воскресенье с утра не забудьте сверить аналоговые устройства с цифровыми и постарайтесь хорошенько отдохнуть, чтобы организму было легче переживать искусственно созданный джетлаг.

А к вопросу отмены перевода часов Рада, как нас заверили во фракции "Слуга народа", обязательно вернется. Возможно, это произойдет осенью, когда вся страна будет готовиться к очередному путешествию во времени.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua